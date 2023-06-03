В Київській області аварійні відключення світла: в чому причина
Внаслідок вчорашньої негоди в Київській області запроваджені аварійні відключення світла. Без електропостачання залишаються близько 16 тисяч жителів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК.
"Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 - частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції", - пише пресслужба.
Найбільше відключень:
- в Броварському районі;
- в Бориспільському районі;
- в Бучанському районі.
До ліквідації наслідків негоди залучені 78 бригад.
"Ми вже повернули світло для понад 90 тисяч домівок... Ми робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожну оселю", - додає пресслужба.
Негода в Київській області
Вчора, 2 червня, Київську область накрила сильна буря. В низці районів столиці фіксували сильні пориви вітру та дощ.
На Дарниці було пошкоджено контактну мережу, внаслідок чого кільцева електричка мала затримки. Також через падіння дерева було затримано рух тролейбусів №28.
Пізніше ДТЕК заявив про відключення світла в Подільському та Святошинському районах столиці, а також у Фастівському і Бучанському районах Київської області.
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