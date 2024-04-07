Хмарно, але майже без дощів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. Як зазначають в Укргідрометцентрі, вдень по всій країні без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде у середньому від +14 до +19 градусів. На Закарпатті вдень пригріє до +23. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4 +9 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями. Вдень, за повідомленнями синоптиків, дощу не прогнозується.

Температура повітря вдень очікується +16 +18 градусів, а вночі від +7 +9.