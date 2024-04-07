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Хмарно, але майже без дощів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні без дощу, але хмарно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 7 квітня, буде хмарною. Але вдень опадів майже не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. Як зазначають в Укргідрометцентрі, вдень по всій країні без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде у середньому від +14 до +19 градусів. На Закарпатті вдень пригріє до +23. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4 +9 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями. Вдень, за повідомленнями синоптиків, дощу не прогнозується.

Температура повітря вдень очікується +16 +18 градусів, а вночі від +7 +9.

Пилова буря

Нагадаємо, цього тижня Україну накрили пилові бурі. У повітрі над територією України фіксували пил із Сахари. Синоптики попереджали, що така концентрація пилу в повітрі може бути шкідливою для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

При цьому, з даними Укргідрометцентру, до 10 квітня в Україні не варто очікувати нових пилових бурь.

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