Хмарно, але майже без дощів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 7 квітня, буде хмарною. Але вдень опадів майже не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. Як зазначають в Укргідрометцентрі, вдень по всій країні без істотних опадів.
Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень буде у середньому від +14 до +19 градусів. На Закарпатті вдень пригріє до +23. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4 +9 градусів.
У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями. Вдень, за повідомленнями синоптиків, дощу не прогнозується.
Температура повітря вдень очікується +16 +18 градусів, а вночі від +7 +9.
Нагадаємо, цього тижня Україну накрили пилові бурі. У повітрі над територією України фіксували пил із Сахари. Синоптики попереджали, що така концентрація пилу в повітрі може бути шкідливою для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.
При цьому, з даними Укргідрометцентру, до 10 квітня в Україні не варто очікувати нових пилових бурь.
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