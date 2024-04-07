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Облачно, но почти без дождей: прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: в Украине сегодня без дождя, но облачно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 7 апреля, будет облачной. Но днем осадков почти не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Как отмечают в Укргидрометцентре, днем по всей стране без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет в среднем от +14 до +19 градусов. На Закарпатье днем пригреет до +23. Ночью столбики термометров покажут +4 +9 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже облачно с прояснениями. Днем, по сообщениям синоптиков, дождь не прогнозируется.

Температура воздуха днем ожидается +16 +18 градусов, а ночью от +7 +9.

Пылевая буря

Напомним, на этой неделе Украину накрыли пылевые бури. В воздухе над территорией Украины фиксировали пыль из Сахары. Синоптики предупреждали, что такая концентрация пыли в воздухе может быть опасной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

При этом, по данным Укргидрометцентра, до 10 апреля в Украине не следует ожидать новых пылевых бурь.

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