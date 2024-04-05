Чи чекати в Україні нову хвилю пилу з Сахари: відповідь Укргідрометцентру

"Зараз в інтернеті багато пишуть про те, що може бути знову таке. Дійсно, по території Франції чергова порція пилу надійшла до цієї країни. Але зараз на території України інші повітряні потоки і принаймні до 10 квітня ніякого надходження пилу (з Сахари, - ред) ми не очікуємо", - сказала вона.

Наразі, за її словами, ситуація з цим стабілізувалась.

"До нас приходив атмосферний грозовий фронт, який ніс із собою більше вологи – хмари і опади. Перед ним було шквалисте посилення вітру. Він піднімав переважно пил та пісок нашого місцевого походження. Запиленість атмосфери, яка була від Сахари, при цьому зберігалася. Але після проходження цього атмосферного фронту і вологи, яка надійшла до території України із заходу, пил вимився з атмосфери. І зараз вже стабілізувалась ситуація", - зазначила Птуха.