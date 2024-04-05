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Чи чекати в Україні нову хвилю пилу з Сахари: відповідь Укргідрометцентру

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 14:35
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Чи чекати в Україні нову хвилю пилу з Сахари: відповідь Укргідрометцентру Фото: чи чекати в Україні нову хвилю пилу з Сахари (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

До 10 квітня надходження пилу з Сахари в Україну очікувати не варто. Наразі ситуація стабілізувалась.

Про це повідомила речник Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Зараз в інтернеті багато пишуть про те, що може бути знову таке. Дійсно, по території Франції чергова порція пилу надійшла до цієї країни. Але зараз на території України інші повітряні потоки і принаймні до 10 квітня ніякого надходження пилу (з Сахари, - ред) ми не очікуємо", - сказала вона.

Наразі, за її словами, ситуація з цим стабілізувалась.

"До нас приходив атмосферний грозовий фронт, який ніс із собою більше вологи – хмари і опади. Перед ним було шквалисте посилення вітру. Він піднімав переважно пил та пісок нашого місцевого походження. Запиленість атмосфери, яка була від Сахари, при цьому зберігалася. Але після проходження цього атмосферного фронту і вологи, яка надійшла до території України із заходу, пил вимився з атмосфери. І зараз вже стабілізувалась ситуація", - зазначила Птуха.

Пил із Сахари

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали про те, що 30-31 березня з південного заходу на території України поширилося дуже тепле повітря африканського походження.

Водночас над Україною почали фіксувати пил, який перенесло разом із теплом із північної частини Африки. При цьому передбачалося, що якість повітря нормалізується після того, як 3-4 квітня у більшості регіонів України, ймовірно, пройдуть дощі.

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