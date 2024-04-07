ua en ru
Нд, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хмарно, але майже без дощів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Україна, Неділя 07 квітня 2024 07:00
UA EN RU
Хмарно, але майже без дощів: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: в Україні сьогодні без дощу, але хмарно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 7 квітня, буде хмарною. Але вдень опадів майже не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. Як зазначають в Укргідрометцентрі, вдень по всій країні без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде у середньому від +14 до +19 градусів. На Закарпатті вдень пригріє до +23. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4 +9 градусів.

Хмарно, але майже без дощів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями. Вдень, за повідомленнями синоптиків, дощу не прогнозується.

Температура повітря вдень очікується +16 +18 градусів, а вночі від +7 +9.

Хмарно, але майже без дощів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Пилова буря

Нагадаємо, цього тижня Україну накрили пилові бурі. У повітрі над територією України фіксували пил із Сахари. Синоптики попереджали, що така концентрація пилу в повітрі може бути шкідливою для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

При цьому, з даними Укргідрометцентру, до 10 квітня в Україні не варто очікувати нових пилових бурь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Зеленський: для контрнаступу в нас немає снарядів, тільки для захисту
Зеленський: для контрнаступу в нас немає снарядів, тільки для захисту
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС