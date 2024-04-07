Облачно, но почти без дождей: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине сегодня, 7 апреля, будет облачной. Но днем осадков почти не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Как отмечают в Укргидрометцентре, днем по всей стране без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет в среднем от +14 до +19 градусов. На Закарпатье днем пригреет до +23. Ночью столбики термометров покажут +4 +9 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже облачно с прояснениями. Днем, по сообщениям синоптиков, дождь не прогнозируется.

Температура воздуха днем ожидается +16 +18 градусов, а ночью от +7 +9.