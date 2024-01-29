Хмарність із проясненнями: якою буде погода в регіонах України завтра

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Синоптики також попереджають про ожеледицю у переважній кількості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця", - зазначають синоптики про погоду в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Закарпатську та Львівську області накрили снігопади. Через зимову негоду десятки населених пунктів залишилися без світла.

Якою буде погода в лютому

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5 градусів вище за норму, на решті території України - близько до норми.

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