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Хмарність із проясненнями: якою буде погода в регіонах України завтра

Укрїна , Понеділок 29 січня 2024 14:44
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Хмарність із проясненнями: якою буде погода в регіонах України завтра Фото: погода в Україні 30 січня буде мінливо хмарною (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Синоптики також попереджають про ожеледицю у переважній кількості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

"Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця", - зазначають синоптики про погоду в Україні.

Також завтра очікується південно-західний та західний вітри 3-8 м/с.

Температура

  • стовпчики термометрів вночі коливатимуться в межах середніх показників -3-8 градусів, в Карпатах -9-14;
  • вдень від -1 до +4, на Прикарпатті та Волині місцями +5+7 тепла.

Хмарність із проясненнями: якою буде погода в регіонах України завтраФото: погода в Україні 30 січня (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, нещодавно Закарпатську та Львівську області накрили снігопади. Через зимову негоду десятки населених пунктів залишилися без світла.

Якою буде погода в лютому

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5 градусів вище за норму, на решті території України - близько до норми.

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