Облачно с прояснениями: какой будет погода в регионах Украины завтра

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Синоптики также предупреждают о гололеде в большем количестве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Облачно. Без осадков. На дорогах западных, большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица", - отмечают синоптики о погоде в Украине.

Напомним, недавно Закарпатскую и Львовскую области накрыли снегопады. Из-за зимней непогоды десятки населенных пунктов остались без света.

Какая будет погода в феврале

Средняя месячная температура в феврале 2024 года прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5 градусов выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

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