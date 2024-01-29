Облачно с прояснениями: какой будет погода в регионах Украины завтра
Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Синоптики также предупреждают о гололеде в большем количестве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
"Облачно. Без осадков. На дорогах западных, большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица", - отмечают синоптики о погоде в Украине.
Также ожидается юго-западный и западный ветры 3-8 м/с.
Температура
- столбики термометров ночью будут колебаться в пределах средних показателей -3-8 градусов, в Карпатах -9-14;
- днем от -1 до +4, в Прикарпатье и Волыни местами +5+7 тепла.
Фото: погода в Украине 30 января (facebook.com/UkrHMC)
Напомним, недавно Закарпатскую и Львовскую области накрыли снегопады. Из-за зимней непогоды десятки населенных пунктов остались без света.
Какая будет погода в феврале
Средняя месячная температура в феврале 2024 года прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5 градусов выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.
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