Хмара зустрівся з Драпатим і озвучив перші спільні кроки на посадах

"Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів. Спільно зможемо виконати доручення президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших Сил оборони", - наголосив він.

Для цього планується забезпечити розвиток технологій і стабільний доступ бойових частин до ефективних засобів ураження.

Ключовими напрямками роботи визначено:

перенесення війни на територію РФ за допомогою асиметричних рішень;

забезпечення далекобійними засобами та розвиток технологій;

масштабування deep strike, middle strike та НРК;

збереження життів українських воїнів.

"Також обговорили з головнокомандувачем бачення майбутнього. Маємо спільну позицію щодо розвитку Сил оборони України. Президент Володимир Зеленський підтримав наше бачення", - зазначив Хмара.

Він додав, що наразі Міноборони та Генштаб опрацьовують практичні кроки для примушення Росії до довгострокового миру на умовах України.