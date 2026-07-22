Хмара встретился с Драпатым и озвучил первые общие шаги на должностях

"Договорились быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов. Совместно сможем выполнить поручение президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны", - подчеркнул он.

Для этого планируется обеспечить развитие технологий и стабильный доступ боевых частей к эффективным средствам поражения.

Ключевыми направлениями работы определены:

перенесение войны на территорию РФ посредством асимметричных решений;

обеспечение дальнобойными средствами и развитие технологий;

масштабирование deep strike, middle strike и НРК;

сохранение жизней украинских воинов.

"Также обсудили с главнокомандующим видение будущего. У нас есть общая позиция по развитию Сил обороны Украины. Президент Владимир Зеленский поддержал наше видение", - отметил Хмара.

Он добавил, что в настоящее время Минобороны и Генштаб прорабатывают практические шаги по принуждению России к долгосрочному миру на условиях Украины.