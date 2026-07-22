Хмара встретился с Драпатым и озвучил первые общие шаги на должностях

Украина будет продолжать ударное и технологическое давление на Россию и готовит новые решения по защите неба. В частности, речь идет о расширении масштабов дальнобойных ударов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил врио министра обороны Евгений Хмара по итогам встречи с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.
"Договорились быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов. Совместно сможем выполнить поручение президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны", - подчеркнул он.
Для этого планируется обеспечить развитие технологий и стабильный доступ боевых частей к эффективным средствам поражения.
Ключевыми направлениями работы определены:
"Также обсудили с главнокомандующим видение будущего. У нас есть общая позиция по развитию Сил обороны Украины. Президент Владимир Зеленский поддержал наше видение", - отметил Хмара.
Он добавил, что в настоящее время Минобороны и Генштаб прорабатывают практические шаги по принуждению России к долгосрочному миру на условиях Украины.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.
РБК-Украина также писало, какое будущее ждет эксглавкома ВСУ Александра Сырского и эксначальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова после отставки.