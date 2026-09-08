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Хмара: Україна замовила близько 1000 ракет для Patriot, але є нюанс

19:48 08.09.2026 Вт
2 хв
Проте для виготовлення ЗРК потрібен час
aimg Олена Бджола
Фото: Міністр оборони України Євгеній Хмара (facebook.com zelenskyy.official)

Україна уклала контракти на придбання ракет для Patriot за рахунок коштів партнерів і кредиту ЄС. Але одночасно звернулася до союзників з проханням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Євгенія Хмари на 36-му засіданні контактної групи з питань оборони Україні у форматі "Рамштайн", передає "Суспільне".

Україна купує ракети для Patriot

Хмара зазначив, що для забезпечення стійкості України потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони.

"Ми контрактуємо близько 1000 ракет для систем Patriot за допомогою наших партнерів та за рахунок кредиту ЄС. Знову ж таки, ми вдячні вам за це", - сказав він.

Однак більшість цих ракет почнуть постачатися пізніше, тож Хмара звернувся до партнерів.

"Тому ми просимо вас постачати нам ракети з ваших запасів сьогодні в обмін на майбутні вдосконалені ракети з наших контрактів", - повідомив він.

Постачання іншого озброєння

Також міністр оборони наголосив на важливості постачання ракет класу "повітря-повітря" та ПЗРК для бойових дій, для протидії реактивним "Шахедам" та тимчасово для крилатих ракет та реактивних "Шахедів".

"Хотів би додати, що разом з десятками інших українських компаній ми знаходимо дешеві рішення для перехоплення реактивних "Шахедів". Деякі перехоплювачі вже проходять випробування в боях", - зауважив міністр.

Раніше РБК-Україна писало, що союзники на "Рамштайні" 8 вересня обіцяють купувати для України більше систем ППО Patriot виробництва США та надсилати ракети з власних запасів.

Також повідомлялося, що ЄС погодив фінансування закупівлі ракет для Patriot для України. Це відбуватиметься у межах кредитної програми на 90 мільярдів євро.

Крім того, міністр оборони Німечини Борис Пісторіус звернувся до партнерів з закликом допомогти Києву підготуватися до зими, щоб відбити повітряні атаки Росії.

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