Пісторіус: Німеччина надасть Україні додаткові ракети PAC2, IRIS-T і AIM-9

На початку засідання "Рамштайн" Німеччина пообіцяла посилити протиповітряну оборону України різними видами ракет. Це потрібно зробити до зимового періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на 36-му засіданні контактної групи з питань оборони Україні у форматі "Рамштайн" (UDCG), передає "Суспільне".

Україна отримає додаткові ракети до Patriot

За словами Пісторіуса, партнери повинні вжити правильних заходів для підвищення стійкості України.

"Тому я вирішив, разом із самітом НАТО, доставити Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі PAC2 із запасів Бундесверу", - уточнив він.

Також Пісторіус звернувся до всіх членів UDCG з проханням перевірити власні запаси та здійснити аналогічні поставки.

"Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви сумніваєтеся, вирішіть на користь України", - закликав він.

Як каже міністр, з точки зору НАТО подальші суттєві поставки ракет-перехоплювачів Patriot союзниками України є прийнятними.

Інші ракети

Пісторіус пообіцяв, що на додаток до ракет-перехоплювачів PAC II Німеччина ще більше посилить постійне постачання ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 із запасів Бундесверу. Це буде зроблене для того, щоб забезпечити більшу їх кількість для України.

"Ці ракети постачаються зараз, і вони зміцнять протиповітряну оборону України до настання зими", - каже він.

Більше того, Німеччина продовжуєпостійні поставки систем протиповітряної оборони IRIS-T, включно з керованими ракетами промислового виробництва.

"Система ППО середньої дальності IRIS-T використовується в Україні дуже й дуже успішно. Саме тому я радий, що Україна замовить кілька тисяч додаткових керованих ракет. Це буде профінансовано за рахунок оборонного кредиту ЄС для України", - уточнив він.

На думку Пісторіуса, ця велика закупівля означає, що обсяги виробництва ракет можна збільшити, додавши ще одну виробничу лінію.

"Ця закупівля є дуже гарним прикладом того, як кредит підтримки України може бути використаний для нарощування потужностей європейської оборонної промисловості та покращення умов для підвищення власного оборонного потенціалу", - резюмував він.