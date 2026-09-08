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Хмара: Украина заказала около 1000 ракет для Patriot, но есть нюанс

19:48 08.09.2026 Вт
2 мин
Однако для изготовления ЗРК нужно время
aimg Елена Бджола
Фото: Министр обороны Украины Евгений Хмара (facebook.com zelenskyy.official)

Украина заключила контракты на покупку ракет для Patriot за счет средств партнеров и кредита ЕС. Но одновременно обратилась к союзникам с просьбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Евгения Хмары на 36-м заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", передает "Суспильне".

Украина покупает ракеты для Patriot

Хмара отметил, что для обеспечения стойкости Украины необходимы решения в сфере противовоздушной обороны.

"Мы контрактуем около 1000 ракет для систем Patriot с помощью наших партнеров и за счет кредита ЕС. Опять же, мы благодарны вам за это", - сказал он.

Однако большинство этих ракет начнут поставляться позже, поэтому Хмара обратился к партнерам.

"Поэтому мы просим вас поставлять нам ракеты из ваших запасов сегодня в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам", - сообщил он.

Поставки другого вооружения

Также министр обороны отметил важность поставок ракет класса "воздух-воздух" и ПЗРК для боевых действий, для противодействия реактивным "Шахедам" и временно для крылатых ракет и реактивных "Шахедов".

"Хотел бы добавить, что вместе с десятками других украинских компаний мы находим дешевые решения для перехвата реактивных "Шахедов". Некоторые перехватчики уже проходят испытания в боях", - отметил министр.

Ранее РБК-Украина писало, что союзники на "Рамштайне" 8 сентября обещают покупать для Украины больше систем ПВО Patriot производства США и отправлять ракеты по собственным запасам.

Также сообщалось, что ЕС согласовал финансирование закупок ракет для Patriot для Украины. Это будет происходить в рамках кредитной программы в 90 миллиардов евро.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус обратился к партнерам с призывом помочь Киеву подготовиться к зиме, чтобы отразить воздушные атаки России.

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