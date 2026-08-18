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Хмара та Сибіга вже завтра можуть стати міністрами офіційно, - нардепи

12:09 18.08.2026 Вт
2 хв
Завтра в Раді планується голосування за призначення двох міністрів
aimg Марія Кучерявець aimg Мілан Лєліч
Хмара та Сибіга вже завтра можуть стати міністрами офіційно, - нардепи Фото: Євгеній Хмара та Андрій Сибіга (колаж РБК-Україна)
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Парламент завтра планує закрити дві вакантні посади в Кабміні - міністра оборони та міністра закордонних справ. Голосів за призначення, на думку нардепів, вистачить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канали нардепів Олексія Гончаренка, Ярослава Железняка та джерела в парламенті.

За словами нардепів, сьогодні, 18 серпня, очікується подання президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про призначення Євгенія Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги - главою МЗС.

Як повідомив Железняк, на Погоджувальній раді оголосили, що сьогодні кандидати зустрінуться з фракціями, а завтра відбудеться голосування за очільників Міноборони та Міністерства закордонних справ.

Хмара очолить Міноборони

Як відомо, у липні президент вирішив оновити Кабмін і свою посаду втратив міністр оборони Михайло Федоров, що викликало хвилю протестів. І хоч учасники мітингів вимагали від президента повернути Федорова на посаду, Зеленський вирішив призначити в.о. міністра оборони Євгенія Хмару (на той момент він був в.о. голови СБУ).

Відповідно до чинного законодавства, міністром оборони має бути цивільна особа. Як розповіли джерела РБК-Україна, розглядалося кілька варіантів щодо призначення на посаду Хмари.

Зокрема, вивчали можливість ухвалення закону, який би на час воєнного стану дозволив обіймати посаду міністра оборони військовому. Однак швидше за все, Хмара звільнятиметься з військової служби заради посади міністра.

Сибіга знову буде головою МЗС

Вносити кандидатури очільників Міноборони на МЗС - прерогатива президента. Тож, у ході оновлення Кабміну в липні було призначено "пакет" міністрів від прем'єра, а Андрій Сибіга перейшов у статус в.о. Змінювати Сибігу не планувалось, але питання його призначення відтягнулось у часі разом з очільником Міноборони.

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МЗС України Андрій Сибіга Верховна рада Євгеній Хмара
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