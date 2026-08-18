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Хмара и Сибига уже завтра могут стать министрами официально, - нардепы

12:09 18.08.2026 Вт
2 мин
Завтра в Раде планируется голосование по назначению двух министров
aimg Мария Кучерявец aimg Милан Лелич
Хмара и Сибига уже завтра могут стать министрами официально, - нардепы Фото: Евгений Хмара и Андрей Сибига (коллаж РБК-Украина)
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Парламент завтра планирует закрыть две вакантные должности в Кабмине - министра обороны и министра иностранных дел. Голосов за назначение, по мнению нардепов, хватит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы нардепов Алексея Гончаренко, Ярослава Железняка и источники в парламенте.

По словам нардепов, сегодня, 18 августа, ожидается представление президента Владимира Зеленского в Верховную Раду о назначении Евгения Хмары министром обороны, а Андрея Сибиги - главой МИД.

Как сообщил Железняк, на Согласительном совете объявили, что сегодня кандидаты встретятся с фракциями, а завтра состоится голосование за руководителей Минобороны и Министерства иностранных дел.

Хмара возглавит Минобороны

Как известно, в июле президент решил обновить Кабмин и свой пост потерял министр обороны Михаил Федоров, что вызвало волну протестов. И хотя митингующие требовали от президента вернуть Федорова на должность, Зеленский решил назначить и.о. министра обороны Евгения Хмару (на тот момент он был и.о. главы СБУ).

Согласно действующему законодательству, министром обороны должно быть гражданское лицо. Как рассказали источники, рассматривалось несколько вариантов по назначению на должность Хмары.

В частности, изучали возможность принятия закона, который бы на время военного положения позволил занимать должность министра обороны военному. Однако скорее всего, Хмара будет увольняться с военной службы ради должности министра.

Сибига снова будет главой МИД

Вносить кандидатуры глав Минобороны на МИД - прерогатива президента. Итак, в ходе обновления Кабмина в июле был назначен "пакет" министров от премьера, а Андрей Сибига перешел в статус и.о. Менять Сибигу не планировалось, но вопрос его назначения оттянулся во времени вместе с главой Минобороны.

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