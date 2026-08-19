Хмара у Раді оголосив про своє звільнення з військової служби

"Я стою перед вами як цивільна особа - звільнений відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26", - заявив Хмара.

Окрім того, він виступив з окремою промовою до народних депутатів.

"Росія застосовує найбільш підступні і жорсткі методи війни. Ми знаємо про її подальші кроки, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і на зиму. Тому будемо робити все, аби захистити Україну, максимально зменшити російський потенціал війни та примусити ворога до справедливого миру. Це завдання, яке верховний головнокомандувач країни поставив усім нам", - наголосив Хмара.

На його переконання, наразі вкрай важлива синергія всіх рівнів - президента, парламенту, уряду, Генерального штабу, Міністерства оборони, бойових підрозділів, виробників і партнерів.

На цьому тлі Хмара нагадав, що схилити Росію до миру можна лише силою нашого війська, а також технологічними та асиметричними рішеннями.

"Ми стерли дистанції. Для об'єктів, які живлять російську війну, більше немає безпечних зон. Ми вперше в історії завдаємо ударів навіть по Сибіру. Російський ОПК, воєнна логістика, паливна інфраструктура, вся економічна база війни ворога - це наші цілі. Діяти потрібно швидко. Перевагу на фронті ми маємо здобувати завдяки винахідливості та професійності командирів, підготовці воїнів, інноваціям і сучасній зброї", - заявив Хмара.

Він також назвав три ключові, рівноцінні за значенням пріоритети:

фронт і посилення війська; люди; розвиток оборонної промисловості.

Що стосується безпосередньо поля бою, то тут йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи у всіх доменах війни - на землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі.

"Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства - до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасно. І сама та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики", - наголосив Хмара.

Окрім того, у центрі уваги - deep strike і middle strike.

Він звернув увагу на операцію по Новоросійську та низку успішних ударів - вони показали силу взаємодії Сил оборони, виробників і державних інституцій.

На цьому тлі Хмара пообіцяв, що української зброї буде більше, а удари будуть точнішими.

"Людський капітал. Життя і здоров'я воїнів - безумовна цінність. Технології потрібні, щоб український захисник мав перевагу, щоб ризик для людини був зведений до мінімуму. Моє завдання - спілкуватись із захисниками безпосередньо, чути командирів, чути воїнів, чути поранених. На власному досвіді я також знаю, що воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку і справедливі правила служби", - заявив Хмара.

Що стосується третього пріоритету - розвитку оборонної промисловості - то тут важливо розвивати її та нарощувати виробництво.

"Дякую президенту України за довіру. Шановні народні депутати, під час війни захист держави - ключовий пріоритет для всієї системи влади. Кожен державний орган має запитувати себе, що він робить в інтересах оборони. І у нас спільна боротьба та відповідальність за закінчення війни", - підсумував Хмара.