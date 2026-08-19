Хмара в Раде объявил о своем увольнении с военной службы

"Я стою перед вами как гражданское лицо - уволен в соответствии с законом Украины о воинской обязанности и военной службе, статья 26", - заявил Хмара.

Кроме того, он выступил с отдельной речью, во время которой очертил свои приоритеты на должности министра обороны.

"Россия применяет наиболее коварные и жесткие методы войны. Мы знаем о ее дальнейших шагах, мобилизационных планах, стратегии на осень и на зиму. Поэтому будем делать все, чтобы защитить Украину, максимально уменьшить российский потенциал войны и принудить врага к справедливому миру. Это задача, которую верховный главнокомандующий страны поставил всем нам", - заявил Хмара.

По его убеждению, крайне важна синергия всех уровней - президента, парламента, правительства, Генерального штаба, Министерства обороны, боевых подразделений, производителей и партнеров.

На этом фоне Хмара напомнил, что склонить Россию к миру можно только силой нашей армии, а также технологическими и асимметричными решениями.

"Мы стерли дистанции. Для объектов, питающих российскую войну, больше нет безопасных зон. Мы впервые в истории наносим удары даже по Сибири. Российский ОПК, военная логистика, топливная инфраструктура, вся экономическая база войны врага - это наши цели", - заявил Хмара.

Он также назвал три ключевых, равноценных по значению приоритета:

фронт и усиление войска; люди; развитие оборонной индустрии.

Что касается непосредственно поля боя, то речь идет о перехвате стратегической инициативы во всех доменах войны - на земле, на море, в воздухе, в информационном пространстве.

"Потребности фронта должны быстро доходить до министерства, а решения министерства - до фронта. Армии нужно оружие. Много, вовремя. И именно то, которое дает результат. При прозрачных процедурах и без лишней бюрократии закупки будут работать исключительно на фронт и защиту Украины, а не на какие-либо отдельные интересы. Поэтому мы адаптируем систему обеспечения под темп войны. Также работаем с союзниками над защитой украинского неба от российской баллистики", - подчеркнул Хмара.

Кроме того, в центре внимания - deep strike и middle strike.

Он обратил внимание на операцию по Новороссийску и ряд успешных ударов - они показали силу взаимодействия Сил обороны, производителей и государственных институций.

На этом фоне Хмара пообещал, что украинского оружия будет больше, а удары будут точнее.

"Человеческий капитал. Жизнь и здоровье воинов - безусловная ценность. Технологии нужны, чтобы украинский защитник имел преимущество, чтобы риск для человека был сведен к минимуму. Моя задача - общаться с защитниками непосредственно, слышать командиров, слышать воинов, слышать раненых. подготовку и справедливые правила службы. На собственном опыте я также знаю, что воин мотивирован тогда, когда чувствует уважение к себе, получает качественную подготовку и справедливые правила службы", - заявил Хмара.

Что касается третьего приоритета - развития оборонной промышленности - то здесь важно развивать ее и наращивать производство.

"Благодарю президента Украины за доверие. Уважаемые народные депутаты, во время войны защита государства - ключевой приоритет для всей системы власти. Каждый государственный орган должен спрашивать себя, что он делает в интересах обороны. И у нас общая борьба и ответственность за окончание войны", - подытожил Хмара.