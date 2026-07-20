Хмара офіційно став в.о. міністра оборони

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив тодішньому т.в.о. голови СБУ Євгену Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони.

Тоді глава держави заявив, що після завершення необхідних юридичних процедур звернеться до Верховної Ради з поданням про його призначення на посаду міністра.

Що відомо про Євгенія Хмару - читайте в матеріалі РБК-Україна.