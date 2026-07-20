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Хмара официально стал и.о. министра обороны

21:00 20.07.2026 Пн
1 мин
Кабмин завершил юридическое оформление назначения нового руководителя Минобороны
aimg Мария Науменко
Фото: исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара (facebook.com/SecurSerUkraine)

Генерал-майор Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности министра обороны Украины. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственные распоряжения №722-р и №723-р.

Согласно решению правительства, с 20 июля Хмара будет исполнять обязанности министра обороны Украины.

Перед этим Кабинет Министров назначил его заместителем министра обороны. Соответствующие распоряжения были одобрены 17 июля, а сегодня обнародованы на Правительственном портале.

Таким образом, до назначения нового главы Министерства обороны руководство ведомством будет осуществлять генерал-майор Хмара.

Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил тогдашнему и.о. главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны.

Тогда глава государства заявил, что по завершении необходимых юридических процедур обратится в Верховную Раду с представлением о его назначении на должность министра.

Что известно о Евгении Хмаре – читайте в материале РБК-Украина.

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