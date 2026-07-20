Хмара официально стал и.о. министра обороны

Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил тогдашнему и.о. главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны.

Тогда глава государства заявил, что по завершении необходимых юридических процедур обратится в Верховную Раду с представлением о его назначении на должность министра.

Что известно о Евгении Хмаре – читайте в материале РБК-Украина.