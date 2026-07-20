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Хмара офіційно став в.о. міністра оборони

21:00 20.07.2026 Пн
1 хв
Кабмін завершив юридичне оформлення призначення нового керівника Міноборони
aimg Марія Науменко
Хмара офіційно став в.о. міністра оборони Фото: виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Генерал-майор Євген Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки міністра оборони України. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядові розпорядження №722-р та №723-р.

Згідно з рішенням уряду, з 20 липня Хмара виконуватиме обов'язки міністра оборони України.

Перед цим Кабінет міністрів призначив його заступником міністра оборони. Відповідні розпорядження були ухвалені 17 липня, а сьогодні оприлюднені на Урядовому порталі.

Таким чином, до призначення нового очільника Міністерства оборони керівництво відомством здійснюватиме генерал-майор Хмара.

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив тодішньому т.в.о. голови СБУ Євгену Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони.

Тоді глава держави заявив, що після завершення необхідних юридичних процедур звернеться до Верховної Ради з поданням про його призначення на посаду міністра.

Що відомо про Євгенія Хмару - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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