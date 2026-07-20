Хмара официально стал и.о. министра обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственные распоряжения №722-р и №723-р .

Таким образом, до назначения нового главы Министерства обороны руководство ведомством будет осуществлять генерал-майор Хмара.

Перед этим Кабинет Министров назначил его заместителем министра обороны. Соответствующие распоряжения были одобрены 17 июля, а сегодня обнародованы на Правительственном портале.

Согласно решению правительства, с 20 июля Хмара будет исполнять обязанности министра обороны Украины.

Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил тогдашнему и.о. главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны.

Тогда глава государства заявил, что по завершении необходимых юридических процедур обратится в Верховную Раду с представлением о его назначении на должность министра.

Что известно о Евгении Хмаре – читайте в материале РБК-Украина.