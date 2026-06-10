Хліб, яйця, гречка: де в супермаркетах найнижчі ціни 10 червня (порівняння)

Вартість стандартного набору продуктів залишається одним із ключових питань для українців. Навіть на базових товарах різниця в ціні іноді сягає кількох десятків гривень.
РБК-Україна проаналізувало найнижчі актуальні цінники на основні товари у популярних супермаркетах, щоб з’ясувати, де зараз найвигідніше робити покупки.
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Для порівняння були взяті найдешевші доступні пропозиції в кожній нижче наведеній мережі. У випадку з хлібом аналізувалася вартість половинки буханця.
Найнижча ціна на половинку "чорного" українського хліба серед проаналізованих мереж зафіксована в АТБ, тоді як найдорожчий варіант пропонує Auchan.
Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 10 червня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевшу гречку вагою 1 кг можна придбати в АТБ, а найвищу ціну пропонує "Сільпо".
Найнижча ціна на десяток яєць першої категорії зафіксована в АТБ.
Найдешевше ультрапастеризоване молоко серед проаналізованих пропозицій продається у "Сільпо", а найдорожче - в Novus.
Найнижчу ціну на рафіновану соняшникову олію об'ємом 0,5 л пропонує Auchan.