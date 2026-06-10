Хліб, яйця, гречка: де в супермаркетах найнижчі ціни 10 червня (порівняння)

Головне: Хліб: вартість половинки нарізаного хліба варіюється в ід 27,20 до 34,40 грн залежно від торгівельної мережі та виробника.

вартість половинки нарізаного хліба варіюється в залежно від торгівельної мережі та виробника. Гречка : ціна за кілограм крупи суттєво варіюється по супермаркетах, коливаючись у межах від 65,90 до 78,49 грн.

: ціна за кілограм крупи суттєво варіюється по супермаркетах, коливаючись у межах Яйця : вартість десятка яєць 1-ї категорії варіюється в діапазоні від 49,90 до 63,50 грн.

: вартість десятка яєць 1-ї категорії варіюється в діапазоні Молоко : ціна на 900-грамову упаковку молока варіюється від 34,79 до 44,99 грн залежно від бренду та показників жирності.

: ціна на 900-грамову упаковку молока варіюється залежно від бренду та показників жирності. Олія: вартість соняшникової рафінованої олії (0,5 л) варіюється від 46,90 до 65,41 грн у різних ритейлерів.

Для порівняння були взяті найдешевші доступні пропозиції в кожній нижче наведеній мережі. У випадку з хлібом аналізувалася вартість половинки буханця.

Хліб

Найнижча ціна на половинку "чорного" українського хліба серед проаналізованих мереж зафіксована в АТБ, тоді як найдорожчий варіант пропонує Auchan.

"Сільпо" (475 г) - 27,59 грн;

АТБ (450 г) - 27,20 грн ;

; Novus (475 г) - 27,49 грн ;

; "Ашан" (475 г) - 34,40 грн.

Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 10 червня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Найдешевшу гречку вагою 1 кг можна придбати в АТБ, а найвищу ціну пропонує "Сільпо".

"Сільпо" - 78,49 грн;

АТБ - 65,90 грн;

Novus - 65,99 грн;

"Ашан" - 75,30 грн.

Яйця

Найнижча ціна на десяток яєць першої категорії зафіксована в АТБ.

"Сільпо" 58,79 грн ;

; АТБ - 49,90 грн;

Novus - 55,49 грн ;

; "Ашан" - 63,50 грн.

Молоко

Найдешевше ультрапастеризоване молоко серед проаналізованих пропозицій продається у "Сільпо", а найдорожче - в Novus.

"Сільпо" - 3,2% жирності (900 г) - 34,79 грн;

АТБ - 2,5% жирності (0,9 кг) - 40,60 грн;

Novus - 2,6% жирності (900 г) - 44,99 грн;

"Ашан" - 2,6% жирності (900 г) - 39,90 грн.

Соняшникова олія

Найнижчу ціну на рафіновану соняшникову олію об'ємом 0,5 л пропонує Auchan.