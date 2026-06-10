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Хліб, яйця, гречка: де в супермаркетах найнижчі ціни 10 червня (порівняння)

14:55 10.06.2026 Ср
2 хв
Купувати все в одному магазині більше не вигідно?
aimg Марія Кучерявець
Фото: початок літа традиційно вносить корективи в споживчий кошик українців (Getty Images)

Вартість стандартного набору продуктів залишається одним із ключових питань для українців. Навіть на базових товарах різниця в ціні іноді сягає кількох десятків гривень.

РБК-Україна проаналізувало найнижчі актуальні цінники на основні товари у популярних супермаркетах, щоб з’ясувати, де зараз найвигідніше робити покупки.

Головне:

  • Хліб: вартість половинки нарізаного хліба варіюється від 27,20 до 34,40 грн залежно від торгівельної мережі та виробника.
  • Гречка: ціна за кілограм крупи суттєво варіюється по супермаркетах, коливаючись у межах від 65,90 до 78,49 грн.
  • Яйця: вартість десятка яєць 1-ї категорії варіюється в діапазоні від 49,90 до 63,50 грн.
  • Молоко: ціна на 900-грамову упаковку молока варіюється від 34,79 до 44,99 грн залежно від бренду та показників жирності.
  • Олія: вартість соняшникової рафінованої олії (0,5 л) варіюється від 46,90 до 65,41 грн у різних ритейлерів.

Для порівняння були взяті найдешевші доступні пропозиції в кожній нижче наведеній мережі. У випадку з хлібом аналізувалася вартість половинки буханця.

Хліб

Найнижча ціна на половинку "чорного" українського хліба серед проаналізованих мереж зафіксована в АТБ, тоді як найдорожчий варіант пропонує Auchan.

  • "Сільпо" (475 г) - 27,59 грн;
  • АТБ (450 г) - 27,20 грн;
  • Novus (475 г) - 27,49 грн;
  • "Ашан" (475 г) - 34,40 грн.

Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 10 червня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Найдешевшу гречку вагою 1 кг можна придбати в АТБ, а найвищу ціну пропонує "Сільпо".

  • "Сільпо" - 78,49 грн;
  • АТБ - 65,90 грн;
  • Novus - 65,99 грн;
  • "Ашан" - 75,30 грн.

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Яйця

Найнижча ціна на десяток яєць першої категорії зафіксована в АТБ.

  • "Сільпо" 58,79 грн;
  • АТБ - 49,90 грн;
  • Novus - 55,49 грн;
  • "Ашан" - 63,50 грн.

Молоко

Найдешевше ультрапастеризоване молоко серед проаналізованих пропозицій продається у "Сільпо", а найдорожче - в Novus.

  • "Сільпо" - 3,2% жирності (900 г) - 34,79 грн;
  • АТБ - 2,5% жирності (0,9 кг) - 40,60 грн;
  • Novus - 2,6% жирності (900 г) - 44,99 грн;
  • "Ашан" - 2,6% жирності (900 г) - 39,90 грн.

Соняшникова олія

Найнижчу ціну на рафіновану соняшникову олію об'ємом 0,5 л пропонує Auchan.

  • "Сільпо" - 53,99 грн;
  • АТБ - 53,13 грн;
  • Novus - 65,41 грн;
  • "Ашан" - 46,90 грн.
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