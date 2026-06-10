Хлеб, яйца, гречка: где в супермаркетах самые низкие цены 10 июня (сравнение)

Главное: Хлеб: стоимость половинки нарезанного хлеба варьируется от 27,20 до 34,40 грн в зависимости от торговой сети и производителя.

стоимость половинки нарезанного хлеба варьируется в зависимости от торговой сети и производителя. Гречка : цена за килограмм крупы существенно варьируется по супермаркетам, колеблясь в пределах от 65,90 до 78,49 грн.

: цена за килограмм крупы существенно варьируется по супермаркетам, колеблясь в пределах Яйца : стоимость десятка яиц 1-й категории варьируется в диапазоне от 49,90 до 63,50 грн.

: стоимость десятка яиц 1-й категории варьируется в диапазоне Молоко : цена на 900-граммовую упаковку молока варьируется от 34,79 до 44,99 грн в зависимости от бренда и показателей жирности.

: цена на 900-граммовую упаковку молока варьируется в зависимости от бренда и показателей жирности. Масло: стоимость подсолнечного рафинированного масла (0,5 л) варьируется от 46,90 до 65,41 грн у разных ритейлеров.

Для сравнения были взяты самые дешевые доступные предложения в каждой ниже приведенной сети. В случае с хлебом анализировалась стоимость половинки буханки.

Хлеб

Самая низкая цена на половинку "черного" украинского хлеба среди проанализированных сетей зафиксирована в АТБ, тогда как самый дорогой вариант предлагает Auchan.

"Сильпо" (475 г) - 27,59 грн;

АТБ (450 г) - 27,20 грн ;

; Novus (475 г) - 27,49 грн ;

; "Ашан" (475 г) - 34,40 грн.

Фото: актуальные цены (среди самых низких) на популярные продукты в супермаркетах по состоянию на 10 июня (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Самую дешевую гречку весом 1 кг можно приобрести в АТБ, а самую высокую цену предлагает "Сильпо".

"Сильпо" - 78,49 грн;

АТБ - 65,90 грн;

Novus - 65,99 грн;

"Ашан" - 75,30 грн.

Яйца

Самая низкая цена на десяток яиц первой категории зафиксирована в АТБ.

"Сильпо" 58,79 грн ;

; АТБ - 49,90 грн;

Novus - 55,49 грн ;

; "Ашан" - 63,50 грн.

Молоко

Самое дешевое ультрапастеризованное молоко среди проанализированных предложений продается в "Сильпо", а самое дорогое - в Novus.

"Сильпо" - 3,2% жирности (900 г) - 34,79 грн;

АТБ - 2,5% жирности (0,9 кг) - 40,60 грн;

Novus - 2,6% жирности (900 г) - 44,99 грн;

"Ашан" - 2,6% жирности (900 г) - 39,90 грн.

Подсолнечное масло

Самую низкую цену на рафинированное подсолнечное масло объемом 0,5 л предлагает Auchan.