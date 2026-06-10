Хлеб, яйца, гречка: где в супермаркетах самые низкие цены 10 июня (сравнение)

Стоимость стандартного набора продуктов остается одним из ключевых вопросов для украинцев. Даже на базовых товарах разница в цене иногда достигает нескольких десятков гривен.
РБК-Украина проанализировало самые низкие актуальные ценники на основные товары в популярных супермаркетах, чтобы выяснить, где сейчас выгоднее всего делать покупки.
Главное:
Для сравнения были взяты самые дешевые доступные предложения в каждой ниже приведенной сети. В случае с хлебом анализировалась стоимость половинки буханки.
Самая низкая цена на половинку "черного" украинского хлеба среди проанализированных сетей зафиксирована в АТБ, тогда как самый дорогой вариант предлагает Auchan.
Фото: актуальные цены (среди самых низких) на популярные продукты в супермаркетах по состоянию на 10 июня (инфографика РБК-Украина)
Самую дешевую гречку весом 1 кг можно приобрести в АТБ, а самую высокую цену предлагает "Сильпо".
Самая низкая цена на десяток яиц первой категории зафиксирована в АТБ.
Самое дешевое ультрапастеризованное молоко среди проанализированных предложений продается в "Сильпо", а самое дорогое - в Novus.
Самую низкую цену на рафинированное подсолнечное масло объемом 0,5 л предлагает Auchan.