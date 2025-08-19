Хліб буде сприяти схудненню, якщо уникати цих 5 помилок у харчуванні

Неправильне вживання хліба - часта причина набору зайвої ваги. Надмірна кількість, поєднання з висококалорійними продуктами можуть зводити нанівець користь від цього продукту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong .

Вибір неправильного виду хліба

Білий хліб з великим вмістом цукру та жиру швидко підвищує рівень цукру в крові, стимулює апетит і сприяє накопиченню жиру.

Цільнозернові продукти є надійним джерелом білка для нарощування м’язів та клітковини, що забезпечує ситість, а також вітамінів групи B та мінералів, які сприяють зниженню ваги та контролю ваги.

Купуючи хліб, шукайте на етикетці напис "100% цільнозерновий" і переконайтеся, що цільнозернова мука вказана першим інгредієнтом.

Краще обирати ще житній або хліб з висівками.

Хліб з доданим цукром

Д оданий цукор, зокрема кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, міститься в багатьох магазинних хлібах. Замість того, щоб стабілізувати рівень цукру в крові, він призводить до раптових стрибків.

Зазвичай після їжі рівень цукру в крові різко падає і виникне бурчанням у животі.

Варто обирати хліб, який містить до 5 г або менше доданого цукру на порцію.

Їсте хліб з продуктами, багатими на вуглеводи

Поєднання занадто великої кількості вуглеводів в одному прийомі їжі (наприклад, макарони та картопля) може негативно вплинути на здоров'я.

Тож, коли ви їсте хліб, не поєднуйте його з продуктами, багатих на вуглеводи. Дотримуйтесь однієї порції вуглеводів на один прийом їжі або перекус - приблизно кожні три-п'ять годин, щоб допомогти регулювати рівень цукру в крові.

Надмірна кількість

Хліб містить вуглеводи, і навіть цільнозерновий додає калорії. Якщо їх більше, ніж витрачається, організм відкладає зайві калорії у вигляді жиру.

Якщо раціон сильно "завалений" хлібом, може зменшитися споживання білка та овочів, які дають тривале насичення.

Хліб легко їсти у великих кількостях, особливо у вигляді бутербродів або з маслом/сиром, і навіть не відчувати, що калорій забагато.

Вживання перед сном

Після вечері організм менше витрачає енергію, тому надлишкові калорії легко відкладаються у вигляді жиру.

Хліб, особливо білий або здобний, швидко підвищує цукор у крові та стимулює відкладення жиру. Також вечірнє переїдання хлібом може погіршувати сон, а недостатній або поганий сон уповільнює обмін речовин і стимулює апетит наступного дня.

Часто хліб ввечері їдять з маслом, сиром, ковбасою або солодким - це ще більше підвищує калорійність.