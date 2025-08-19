ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Хліб буде сприяти схудненню, якщо уникати цих 5 помилок у харчуванні

Вівторок 19 серпня 2025 12:05
UA EN RU
Хліб буде сприяти схудненню, якщо уникати цих 5 помилок у харчуванні Помилки під час споживання хліба, які призводять до набору ваги (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Неправильне вживання хліба - часта причина набору зайвої ваги. Надмірна кількість, поєднання з висококалорійними продуктами можуть зводити нанівець користь від цього продукту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong.

Вибір неправильного виду хліба

Білий хліб з великим вмістом цукру та жиру швидко підвищує рівень цукру в крові, стимулює апетит і сприяє накопиченню жиру.

Цільнозернові продукти є надійним джерелом білка для нарощування м’язів та клітковини, що забезпечує ситість, а також вітамінів групи B та мінералів, які сприяють зниженню ваги та контролю ваги.

Купуючи хліб, шукайте на етикетці напис "100% цільнозерновий" і переконайтеся, що цільнозернова мука вказана першим інгредієнтом.

Краще обирати ще житній або хліб з висівками.

Хліб з доданим цукром

Доданий цукор, зокрема кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, міститься в багатьох магазинних хлібах. Замість того, щоб стабілізувати рівень цукру в крові, він призводить до раптових стрибків.

Зазвичай після їжі рівень цукру в крові різко падає і виникне бурчанням у животі.

Варто обирати хліб, який містить до 5 г або менше доданого цукру на порцію.

Їсте хліб з продуктами, багатими на вуглеводи

Поєднання занадто великої кількості вуглеводів в одному прийомі їжі (наприклад, макарони та картопля) може негативно вплинути на здоров'я.

Тож, коли ви їсте хліб, не поєднуйте його з продуктами, багатих на вуглеводи. Дотримуйтесь однієї порції вуглеводів на один прийом їжі або перекус - приблизно кожні три-п'ять годин, щоб допомогти регулювати рівень цукру в крові.

Надмірна кількість

Хліб містить вуглеводи, і навіть цільнозерновий додає калорії. Якщо їх більше, ніж витрачається, організм відкладає зайві калорії у вигляді жиру.

Якщо раціон сильно "завалений" хлібом, може зменшитися споживання білка та овочів, які дають тривале насичення.

Хліб легко їсти у великих кількостях, особливо у вигляді бутербродів або з маслом/сиром, і навіть не відчувати, що калорій забагато.

Вживання перед сном

Після вечері організм менше витрачає енергію, тому надлишкові калорії легко відкладаються у вигляді жиру.

Хліб, особливо білий або здобний, швидко підвищує цукор у крові та стимулює відкладення жиру. Також вечірнє переїдання хлібом може погіршувати сон, а недостатній або поганий сон уповільнює обмін речовин і стимулює апетит наступного дня.

Часто хліб ввечері їдять з маслом, сиром, ковбасою або солодким - це ще більше підвищує калорійність.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
похудение Вага
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"