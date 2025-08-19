ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Хлеб будет способствовать похудению, если избегать этих 5 ошибок в питании

Вторник 19 августа 2025 12:05
UA EN RU
Хлеб будет способствовать похудению, если избегать этих 5 ошибок в питании Ошибки при потреблении хлеба, которые приводят к набору веса (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Неправильное употребление хлеба - частая причина набора лишнего веса. Чрезмерное количество, сочетание с высококалорийными продуктами могут сводить на нет пользу от этого продукта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Live strong.

Выбор неправильного вида хлеба

Белый хлеб с большим содержанием сахара и жира быстро повышает уровень сахара в крови, стимулирует аппетит и способствует накоплению жира.

Цельнозерновые продукты являются надежным источником белка для наращивания мышц и клетчатки, обеспечивающей сытость, а также витаминов группы B и минералов, которые способствуют снижению веса и контролю веса.

Покупая хлеб, ищите на этикетке надпись "100% цельнозерновой" и убедитесь, что цельнозерновая мука указана первым ингредиентом.

Лучше выбирать еще ржаной или хлеб с отрубями.

Хлеб с добавленным сахаром

Добавленный сахар, в частности кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, содержится во многих магазинных хлебах. Вместо того, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови, он приводит к внезапным скачкам.

Обычно после еды уровень сахара в крови резко падает и возникает урчание в животе.

Стоит выбирать хлеб, который содержит до 5 г или меньше добавленного сахара на порцию.

Ешьте хлеб с продуктами, богатыми углеводами

Сочетание слишком большого количества углеводов в одном приеме пищи (например, макароны и картофель) может негативно повлиять на здоровье.

Поэтому, когда вы едите хлеб, не сочетайте его с продуктами, богатых углеводами. Придерживайтесь одной порции углеводов на один прием пищи или перекус - примерно каждые три-пять часов, чтобы помочь регулировать уровень сахара в крови.

Чрезмерное количество

Хлеб содержит углеводы, и даже цельнозерновой добавляет калории. Если их больше, чем расходуется, организм откладывает лишние калории в виде жира.

Если рацион сильно "завален" хлебом, может уменьшиться потребление белка и овощей, которые дают длительное насыщение.

Хлеб легко есть в больших количествах, особенно в виде бутербродов или с маслом/сыром, и даже не чувствовать, что калорий много.

Употребление перед сном

После ужина организм меньше расходует энергию, поэтому избыточные калории легко откладываются в виде жира.

Хлеб, особенно белый или сдобный, быстро повышает сахар в крови и стимулирует отложение жира. Также вечернее переедание хлебом может ухудшать сон, а недостаточный или плохой сон замедляет обмен веществ и стимулирует аппетит на следующий день.

Часто хлеб вечером едят с маслом, сыром, колбасой или сладким - это еще больше повышает калорийность.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Вес
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия