Хлеб будет способствовать похудению, если избегать этих 5 ошибок в питании

Неправильное употребление хлеба - частая причина набора лишнего веса. Чрезмерное количество, сочетание с высококалорийными продуктами могут сводить на нет пользу от этого продукта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Live strong .

Выбор неправильного вида хлеба

Белый хлеб с большим содержанием сахара и жира быстро повышает уровень сахара в крови, стимулирует аппетит и способствует накоплению жира.

Цельнозерновые продукты являются надежным источником белка для наращивания мышц и клетчатки, обеспечивающей сытость, а также витаминов группы B и минералов, которые способствуют снижению веса и контролю веса.

Покупая хлеб, ищите на этикетке надпись "100% цельнозерновой" и убедитесь, что цельнозерновая мука указана первым ингредиентом.

Лучше выбирать еще ржаной или хлеб с отрубями.

Хлеб с добавленным сахаром

Добавленный сахар, в частности кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, содержится во многих магазинных хлебах. Вместо того, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови, он приводит к внезапным скачкам.

Обычно после еды уровень сахара в крови резко падает и возникает урчание в животе.

Стоит выбирать хлеб, который содержит до 5 г или меньше добавленного сахара на порцию.

Ешьте хлеб с продуктами, богатыми углеводами

Сочетание слишком большого количества углеводов в одном приеме пищи (например, макароны и картофель) может негативно повлиять на здоровье.

Поэтому, когда вы едите хлеб, не сочетайте его с продуктами, богатых углеводами. Придерживайтесь одной порции углеводов на один прием пищи или перекус - примерно каждые три-пять часов, чтобы помочь регулировать уровень сахара в крови.

Чрезмерное количество

Хлеб содержит углеводы, и даже цельнозерновой добавляет калории. Если их больше, чем расходуется, организм откладывает лишние калории в виде жира.

Если рацион сильно "завален" хлебом, может уменьшиться потребление белка и овощей, которые дают длительное насыщение.

Хлеб легко есть в больших количествах, особенно в виде бутербродов или с маслом/сыром, и даже не чувствовать, что калорий много.

Употребление перед сном

После ужина организм меньше расходует энергию, поэтому избыточные калории легко откладываются в виде жира.

Хлеб, особенно белый или сдобный, быстро повышает сахар в крови и стимулирует отложение жира. Также вечернее переедание хлебом может ухудшать сон, а недостаточный или плохой сон замедляет обмен веществ и стимулирует аппетит на следующий день.

Часто хлеб вечером едят с маслом, сыром, колбасой или сладким - это еще больше повышает калорийность.