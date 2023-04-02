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Хижняк здобув "золото" на боксерському турнірі у Литві

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Неділя 02 квітня 2023 13:10
Хижняк здобув "золото" на боксерському турнірі у Литві Фото: Олександр Хижняк (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Український боксер, прикордонник Олександр Хижняк здобув "золото" на боксерському турнірі в Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Хижняк здобув золоту медаль на міжнародному турнірі класу "А" в Литві. Він переміг казаха Жанібека Картбаєва у ваговій категорії до 80 кг.

Українець відправив в нокдаун свого суперника у другому раунді. Бій тривав усі три раунди, потім одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Хижняк.

Нагадаємо, Україна буде бойкоти чемпіонат світу з боксу через участь російських і білоруських спортсменів.

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