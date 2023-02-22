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Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через участь Росії

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Київ, Середа 22 лютого 2023 15:11
Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через участь Росії Фото: Збірна України на ЧС-2023 з боксу не поїде (facebook.com/BoxingFederationOfUkraine)
Автор: Антон Федорців

Жіноча та чоловіча боксерські національні команди не поїдуть на чемпіонат світу-2023 через допуск до змагань білоруських і російських спортсменів.

Про це заявив віце-президент Федерація боксу України Олег Ільченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Україна вирішила бойкотувати прийдешній планетарний форум. Вітчизняна федерація не згодна з рішенням Міжнародної боксерської асоціації (IBA) дозволити змагатися білорусам і росіянам, та ще й під своїми прапорами.

"Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь", – заявив Ільченко.

Окрім того, функціонер анонсував можливий бойкот і Олімпійських ігор-2024, якщо там виступатимуть збірні РФ і Білорусі. Для "синьо-жовтої" тепер головним турніром 2023 року стануть Європейські ігри. У червні змагання, що матимуть статус відбору на Олімпіаду, прийме Польща.

Україна поповнила перелік країн, які не поїдуть на чемпіонат світу з боксу. Раніше від ідеї виступати разом із росіянами та білорусами відмовилися 9 національних федерацій – Великої Британії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Польщі, США, Чехії, Швейцарії та Швеції. Водночас МОК позбавила IBA права проводити кваліфікацію до Ігор-2024.

До слова, напередодні Австралія приєдналася до опоненток повернення Росії в міжнародний спорт.

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