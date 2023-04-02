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Хижняк получил "золото" на боксерском турнире в Литве

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Воскресенье 02 апреля 2023 13:10
Хижняк получил "золото" на боксерском турнире в Литве Фото: Александр Хижняк (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинский боксер, пограничник Александр Хижняк завоевал "золото" на боксерском турнире в Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Хижняк завоевал золотую медаль на международном турнире класса "А" в Литве. Он победил казаха Жанибека Картбаева в весовой категории до 80 кг.

Украинец отправил в нокдаун своего соперника во втором раунде. Бой продолжался все три раунда, затем единогласным решением судей победил Хижняк.

Напомним, Украина будет бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за участия российских и белорусских спортсменов.

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