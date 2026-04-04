Хімзброя часів В'єтнаму: у США правоохоронці закупили спецзасоби на мільйони доларів

У матеріалі йдеться, що лише митна та прикордонна служба США витратить 50 мільйонів доларів на закупівлю зброю, яка призначений для виведення людей з ладу. Загалом відомство шукає постачальників для 123 різних типів боєприпасів, щоб придушувати протести мігрантів та громадян, що їх підтримують.

В цілому, список "покупок" федералів виглядає як підготовка до масштабних заворушень. Влада замовляє понад 242 000 ручних гранат та понад 100 000 набоїв для гранатометів.

"Привіт з В'єтнаму": протестувальники відчують на собі заборонений газ

Особливу тривогу викликає сльозогінний газ на основі хлорбензальмалонітрилу, який США використовували у В'єтнамі. Зараз він заборонений для військових дій сьогодні.

Також правоохоронці отримають велику партію перцевого газу на основі витяжки з гострого чилі для миттєвого ураження очей. В арсеналі будуть і снаряди-губки: пінопластові наконечники, що розсіюють газ при ударі об тіло.

А ще протестувальникам загрожуватимуть "Хлопавки". Це снаряди, що пробивають стіни та двері, розпилюючи хімікати всередині приміщень.

Лікарка швидкої допомоги Рохіні Хаар критикує ці спецзасоби. Вона впевнена, що агентів неможливо навчити користуватися всіма видами зброї одночасно.

"Кожна з них має різні технічні характеристики. Деякі - це ручні гранати, які не можна кидати в голови людей. Інші потребують дистанції", - пояснила Хаар.

Придушувати протести у США будуть не тільки газом чи гранатами, але й звуком. Закуплено спеціальні пристрої, що видають звук потужністю 175 децибелів. Це гучніше за постріл або реактивний двигун. Національна асоціація охорони слуху попереджає: звук у 140 децибелів уже спричиняє незворотні пошкодження вух.

Як завжди, особливу тривогу викликають гумові кулькові гранати. При вибуху вони розсіюють дрібні фрагменти у всіх напрямках, що нагадує гумову картеч.

"Використання цієї зброї чилійськими силами безпеки призвело до понад 400 випадків сліпоти", - застерігає дослідник Скотт Рейнхаут.

Хімічні речовини також б’ють по репродуктивній системі. Дослідження 2023 року пов’язало вплив сльозогінного газу з матковими спазмами та порушенням циклу у жінок.