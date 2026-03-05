Трамп призначить міністром внутрішньої безпеки колишнього бійця ММА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та офіційні публікації чиновників і журналістів.

Що сказали Трамп і спікер Білого дому

Глава Білого дому анонсував, що Маркуейн Маллін замінить на цій посаді Крісті Ноєм. У соцмережах він написав, що "радий оголосити про те, що шановний сенатор США від штату Оклахома... стане міністром внутрішньої безпеки США з 31 березня 2026 року".

"Нинішня міністерка Крісті Ноем, яка добре нам служила і домоглася численних і вражаючих результатів (особливо на кордоні), буде призначена спеціальним посланцем щодо "Щита Америк", нашої нової ініціативи з безпеки в Західній півкулі", - написав Трамп.

Він додав, що Марквейн, пропрацювавши 10 років у Палаті представників США і 3 роки в Сенаті, виконав величезну роботу, представляючи штат Оклахома, де Трамп здобув перемогу в усіх 77 із 77 округів - у 2016, 2020 і 2024 роках.

Також лідер США наголосив, що Маркуейн, який є колишнім професійним борцем змішаних єдиноборств ММА, "добре ладнає з людьми та має мудрість і мужність, необхідні для просування "Америка передусім".

"Маркуейн буде невпинно працювати, щоб забезпечити безпеку наших кордонів, зупинити мігрантів-злочинців, убивць та інших злочинців від незаконного в'їзду в нашу країну, покласти край лиху незаконних наркотиків і зробити Америку знову безпечною", - додав Трамп.

Зазначимо, що це перший випадок звільнення міністра кабінету міністрів за час другого терміну Трампа.

Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила ту саму інформацію, висловивши від Трампа подяку Ноем за її роботу, додавши, що той сподівається, що вона продовжить роботу в новій ролі спецпосланця із захисту Америк.

Також вона зазначила, що Білий дім працюватиме з Сенатом для якнайшвидшого затвердження кандидатури Малліна на посаду міністра внутрішньої безпеки.

Чому прибрали Ноем і як відреагував Маллін

Новина про те, що Маллін посяде місце Ноем, з'явилася після того, як кілька джерел сказали ABC, що Трамп дзвонив республіканцям і своїм головним союзникам, запитуючи, чи слід йому звільнити її.

За словами джерел, Трамп висловив глибоке розчарування свідченнями Ноем під час слухань у Судовому комітеті Сенату у вівторок.

Зокрема, президента засмутив один конкретній момент, коли сенатор-республіканець Джон Кеннеді поставив Ноем запитання про рекламну кампанію вартістю 220 млн доларів, яка фінансується платниками податків. Чиновниця неодноразово говорила, що Трамп знав про кампанію і схвалив її.

При цьому чиновник адміністрації Трампа сказав ABC, що президент не давав згоди на рекламну кампанію.

Джерела додали, що слухання у вівторок стали лише останніми в низці інцидентів, що викликали занепокоєння серед чиновників адміністрації Трампа і деяких республіканців у Капітолії.

Тим часом Маркуейн Маллін заявив журналістам, що не очікував дзвінка. Також він додав, що ще не говорив із Ноем, але назвав її "подругою".