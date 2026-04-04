Химоружие времен Вьетнама: в США правоохранители закупили спецсредства на миллионы долларов

В материале говорится, что только таможенная и пограничная служба США потратит 50 миллионов долларов на закупку оружия, которое предназначено для вывода людей из строя. В общем ведомство ищет поставщиков для 123 различных типов боеприпасов, чтобы подавлять протесты мигрантов и граждан, которые их поддерживают.

В целом, список "покупок" федералов выглядит как подготовка к масштабным беспорядкам. Власти заказывают более 242 000 ручных гранат и более 100 000 патронов для гранатометов.

"Привет из Вьетнама": протестующие почувствуют на себе запрещенный газ

Особую тревогу вызывает слезоточивый газ на основе хлорбензальмалонитрила, который США использовали во Вьетнаме. Сейчас он запрещен для военных действий сегодня.

Также правоохранители получат большую партию перечного газа на основе вытяжки из острого чили для мгновенного поражения глаз. В арсенале будут и снаряды-губки: пенопластовые наконечники, рассеивающие газ при ударе о тело.

А еще протестующим будут угрожать "Хлопушки". Это снаряды, которые пробивают стены и двери, распыляя химикаты внутри помещений.

Врач скорой помощи Рохини Хаар критикует эти спецсредства. Она уверена, что агентов невозможно научить пользоваться всеми видами оружия одновременно.

"Каждое из них имеет разные технические характеристики. Некоторые - это ручные гранаты, которые нельзя бросать в головы людей. Другие требуют дистанции", - пояснила Хаар.

Подавлять протесты в США будут не только газом или гранатами, но и звуком. Закуплены специальные устройства, издающие звук мощностью 175 децибел. Это громче выстрела или реактивного двигателя. Национальная ассоциация охраны слуха предупреждает: звук в 140 децибел уже вызывает необратимые повреждения ушей.

Как всегда, особую тревогу вызывают резиновые шариковые гранаты. При взрыве они рассеивают мелкие фрагменты во всех направлениях, что напоминает резиновую картечь.

"Использование этого оружия чилийскими силами безопасности привело к более 400 случаям слепоты", - предостерегает исследователь Скотт Рейнхаут.

Химические вещества также бьют по репродуктивной системе. Исследование 2023 года связало влияние слезоточивого газа с маточными спазмами и нарушением цикла у женщин.