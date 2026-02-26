UA

Хімзавод у РФ злетів на повітря: кадри наслідків атаки українських дронів

Фото: вибухова хвиля призвела до руйнувань у радіусі сотень метрів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В середу, 25 лютого українські безпілотники завдали удару по заводу добрив у Дорогобужі РФ. Обстріл спричинив цілу низку вибухів, які призвели до серйозних наслідків для підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КіберБорошна в Telegram.

Читайте також: Удар по заводу "Іскандерів": у Генштабі розкрили, куди прилетіли "Фламінго"

У результаті атаки українських безпілотників ФП-1 по ділянці виробництва, зберігання та транспортування аміачних добрив відбувся ланцюг вибухів. Зокрема, вони пролунали на майданчику автотранспорту, залізничному терміналі та безпосередньо на складі готової продукції.

Крім того, у зоні вибуху опинилися й установки з виробництва аміачної селітри. Вибухова хвиля повністю зруйнувала одну з естакад і пошкодила частину сусідніх виробничих установок у радіусі сотень метрів.

Зазначається, що у 2024 році цей виробничий майданчик забезпечив близько 10% усього виробництва аміачної селітри в країні-агресорці.

Фото: завод у Дорогобужі до удару (t.me/kiber_boroshno)

Фото: наслідки удару українських дронів по заводу (t.me/kiber_boroshno)

Що передувало

У ніч на 25 лютого у місті Дорогобуж Смоленської області РФ пролунали вибухи - дрони атакували хімічний завод "ПАТ Дорогобуж". Це підприємство вже перебувало під атакою українських дронів в грудні 2025 року.

ПАТ "Дорогобуж" - промислове підприємство хімічної галузі, яке спеціалізується на виробництві азотних добрив і хімічної продукції.

До продукції підприємства входить, зокрема, аміачна селітра, компоненти якої можуть мати промислове застосування як у цивільному, так і у військовому секторах.

Нагадаємо, останнім часом українські дрони атакують стратегічні підприємства на території РФ, що працюють на російський оборонно-промисловий комплекс.

Зокрема, нещодавно Сили оборони України ракетами "Фламінго" завдали удару по заводу, який займається виробництвом міжконтинентальних балістичних ракет.

