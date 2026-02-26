Химзавод в РФ взлетел на воздух: кадры последствий атаки украинских дронов

В результате атаки украинских беспилотников ФП-1 по участку производства, хранения и транспортировки аммиачных удобрений произошла цепь взрывов. В частности, они прозвучали на площадке автотранспорта, железнодорожном терминале и непосредственно на складе готовой продукции.

Кроме того, в зоне взрыва оказались и установки по производству аммиачной селитры. Взрывная волна полностью разрушила одну из эстакад и повредила часть соседних производственных установок в радиусе сотен метров.

Отмечается, что в 2024 году эта производственная площадка обеспечила около 10% всего производства аммиачной селитры в стране-агрессоре.

Фото: завод в Дорогобуже до удара (t.me/kiber_boroshno)

Фото: последствия удара украинских дронов по заводу (t.me/kiber_boroshno)

Что предшествовало

В ночь на 25 февраля в городе Дорогобуж Смоленской области РФ прогремели взрывы - дроны атаковали химический завод "ПАО Дорогобуж". Это предприятие уже находилось под атакой украинских дронов в декабре 2025 года.

ПАО "Дорогобуж" - промышленное предприятие химической отрасли, которое специализируется на производстве азотных удобрений и химической продукции.

В продукцию предприятия входит, в частности, аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение как в гражданском, так и в военном секторах.