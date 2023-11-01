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HIMARS вперше знищив російський безпілотник ZALA прямим ударом: відео

Фото: HIMARS знищив російський безпілотник ZALA прямим ударом (wikinews org)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові прямим ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA. Це сталося вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід" у Facebook.

"Вперше в історії! HIMMARS знищив прямим попаданням російський БПЛА ZALA", - йдеться у повідомленні.

 

Безпілотник ZALA використовується росіянами для наведення ударних дронів "Ланцет" та для розвідки.

Як зазначається, українські захисники визначили місце приземлення безпілотника і точним ударом знищили і пускову установку, і екіпаж.

Втрати російської армії

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 301 тисячу окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 680 росіян.

Також нагадаємо, що сьогодні у Дніпропетровській області українські воїни збили російський безпілотник "Орлан-10".

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