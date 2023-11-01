HIMARS впервые уничтожил российский беспилотник ZALA прямым ударом: видео

"Впервые в истории! HIMMARS уничтожил прямым попаданием российский БПЛА ZALA", - говорится в сообщении.

Беспилотник ZALA используется россиянами для наведения ударных дронов "Ланцет" и разведки.

Как отмечается, украинские защитники определили место приземления беспилотника и точным ударом уничтожили и пусковую установку и экипаж.

Потери российской армии

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также потери техники, авиации и других средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 301 тысячи оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 680 россиян.

Также напомним, что сегодня в Днепропетровской области украинские воины сбили российский беспилотник "Орлан-10".