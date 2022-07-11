HIMARS заставили россиян отойти от линии фронта, - Арестович

Он отметил, что оккупанты начали формировать группировки на большом расстоянии.

"Веселая группка у них под Михайловкой, это сильно южнее Васильевки по дороге на Мелитополь. Почему там? Они очень боятся и отодвинулись", - сказал Арестович.

Советника главы Офиса президента добавил, что захватчиков пугают переданные США реактивные системы залпового огня.

"Появились HIMARS и сразу все группировки начали формироваться сильно далеко… Километров на 30 дальше от фронта", - сказал он.