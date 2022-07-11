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HIMARS змусили росіян відійти від лінії фронту, - Арестович

Фото: Олексій Арестович, радника голови Офісу президента (bukinfo com ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Американські РСЗВ HIMARS змусили російські війська відійти від лінії фронту на 30 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

Він зазначив, що окупанти почали формувати угруповання на великій відстані.

"Весела групка у них під Михайлівкою, це сильно південніше Василівки по дорозі на Мелітополь. Чому там? Вони дуже бояться і відсунулися", - сказав Арестович.

Радника голови Офісу президента додав, що загарбників лякають передані США реактивні системи залпового вогню.

"З'явилися HIMARS і відразу всі угруповання почали формуватися сильно далеко... Кілометрів на 30 далі від фронту", - сказав він.

Нагадаємо, США і союзники передали Україні вже 9 американських ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів.

Крім того, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів, а також чотири нові системи HIMARS.

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Олексій Арестович