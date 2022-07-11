HIMARS змусили росіян відійти від лінії фронту, - Арестович

Він зазначив, що окупанти почали формувати угруповання на великій відстані.

"Весела групка у них під Михайлівкою, це сильно південніше Василівки по дорозі на Мелітополь. Чому там? Вони дуже бояться і відсунулися", - сказав Арестович.

Радника голови Офісу президента додав, що загарбників лякають передані США реактивні системи залпового вогню.

"З'явилися HIMARS і відразу всі угруповання почали формуватися сильно далеко... Кілометрів на 30 далі від фронту", - сказав він.