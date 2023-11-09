У "Хезболли" є російські ракети, якими вони можуть вдарити по кораблям США, - ЗМІ

Видання зазначає, що минулого тижня л

Звіти ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що Хезболла придбала ці ракети у Сирії. Одне з джерел повідомило, що протикорабельні можливості "Хезболли" надзвичайно розвинулися з 2006 року.

"Є "Яхонт", і, звичайно, є ще інші речі, крім нього", - сказало джерело, не уточнюючи подробиць.

П-800 "Онікс" (експортне найменування - "Яхонт") - радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії.

Крім того, може застосовуватись і проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена.

Максимальна швидкість: 884 м/с (М = 2,6, або 3182 км/год на висоті);

Швидкість біля поверхні: М = 2 (2448 км/год);

Дальність: від 120 до 300 км залежно від висоти (експортна версія "Яхонт").

Напад ХАМАС на Ізраїль і загроза від "Хезболли"

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися у населені пункти Ізраїлю з боку Сектору Газа. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛ уже вдарили по місцях їхньої дислокації в Секторі Газа. 14 жовтня Єрусалим заявив про ліквідацію верхівки терористів, які керували нападом.

Зазначимо, що ліванська "Хезболла" від початку конфлікту активно підтримує дії ХАМАСу. Також бойовики "Хезболли" вже обстрілювали територію Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

13 жовтня заступник лідера "Хезболли" заявив, що угруповання нібито готове приєднатися до війни бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю.

Пізніше Центр національного спротиву повідомляв, що інструкторів російської приватної військової компанії "Вагнера" було відправлено з Білорусі у Сирію для участі у тренуванні бойовиків ліванського угруповання "Хезболла".

А нещодавно Насралла пригрозив Ізраїлю подальшою ескалацією конфлікту.

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