У "Хезболлы" есть российские ракеты, которыми они могут ударить по кораблям США, - СМИ

Издание отмечает, что на прошлой неделе

Отчеты СМИ и аналитиков многие годы указывали на то, что Хезболла приобрела эти ракеты в Сирии. Один из источников сообщил, что противокорабельные возможности "Хезболлы" очень развились с 2006 года.

"Есть "Яхонт", и, конечно, есть еще другие вещи, кроме него", - сказал источник, не уточняя подробностей.

П-800 Оникс (экспортное наименование - Яхонт) - советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Кроме того, может применяться против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена.

Максимальная скорость: 884 м/с (М = 2,6 или 3182 км/ч на высоте);

Скорость у поверхности: М = 2 (2448 км/ч);

Дальность: от 120 до 300 км в зависимости от высоты (экспортная версия "Яхонт").

Нападение ХАМАС на Израиль и угроза от "Хезболлы"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля со стороны сектора Газа. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.

Отметим, что ливанская "Хезболла" с самого начала конфликта активно поддерживает действия ХАМАСа. Также боевики "Хезболлы" уже обстреливали территорию Израиля, ЦАХАЛ нанес ответные удары.

13 октября заместитель лидера "Хезболлы" заявил, что группировка якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.

Позже Центр национального сопротивления сообщал, что инструкторы российской частной военной компании "Вагнер" были отправлены из Беларуси в Сирию для участия в тренировке боевиков ливанской группировки "Хезболла".

А недавно Насралла пригрозил Израилю дальнейшей эскалацией конфликта.

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