У "Хезболлы" есть российские ракеты, которыми они могут ударить по кораблям США, - СМИ

В распоряжении аффилированной с Ираном группировки "Хезболла" могут быть российские противокорабельные ракеты "Яхонт" (они же П-800 "Оникс"), которыми они могут угрожать флоту США в Средиземном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что на прошлой неделе
Отчеты СМИ и аналитиков многие годы указывали на то, что Хезболла приобрела эти ракеты в Сирии. Один из источников сообщил, что противокорабельные возможности "Хезболлы" очень развились с 2006 года.
"Есть "Яхонт", и, конечно, есть еще другие вещи, кроме него", - сказал источник, не уточняя подробностей.
П-800 Оникс (экспортное наименование - Яхонт) - советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Кроме того, может применяться против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена.
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля со стороны сектора Газа. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.
В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.
Отметим, что ливанская "Хезболла" с самого начала конфликта активно поддерживает действия ХАМАСа. Также боевики "Хезболлы" уже обстреливали территорию Израиля, ЦАХАЛ нанес ответные удары.
13 октября заместитель лидера "Хезболлы" заявил, что группировка якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.
Позже Центр национального сопротивления сообщал, что инструкторы российской частной военной компании "Вагнер" были отправлены из Беларуси в Сирию для участия в тренировке боевиков ливанской группировки "Хезболла".
А недавно Насралла пригрозил Израилю дальнейшей эскалацией конфликта.
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