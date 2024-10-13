"Хезболла" випустила по Ізраїлю снаряди і загадкову повітряну ціль, - ЦАХАЛ

Бойовики угруповання "Хезболла" обстріляли територію Ізраїлю десятками снарядів. Частина цілей була перехоплена ППО, решта впала на відкритій місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що ввечері у суботу в районі Верхньої Галілеї під час сирен тривоги о 23:22, було виявлено приблизно 25 снарядів, які летіли з Лівану на ізраїльську територію. Частина снарядів була перехоплена, а решта впала на відкритій місцевості.
Крім того, після сирен, що пролунали між 23:27 і 23:28 у районі Верхньої Галілеї, було виявлено приблизно 15 снарядів, які пролетіли з Лівану на територію Ізраїлю. Частина снарядів була перехоплена, а решта впала на відкритій місцевості.
Також ЦАХАЛ перехопила підозрілу повітряну ціль, що перетнула кордон Лівану та Ізраїлю в прибережному районі міста Нахарія.
З жовтня 2023 року, коли терористи ХАМАС влаштували масштабний напад на Ізраїль з Сектора Газа, між ізраїльською армією та підконтрольним Ірану угрупованням "Хезболла" розгорілася справжня регіональна війна. ЦАХАЛ і бойовики регулярно обмінюються обстрілами територій своїх країн.
Після ліквідації армією Ізраїля низки керівників "Хезболли", обстріли набрали нового масштабу. З 1 жовтня ізраїльська армія проводить військову операцію на території Лівану, метою якої є відсунути терористів від суміжного кордону.
Терористи у відповідь щодня атакують Ізраїль сотнями снарядів і ракет.
Сполучені Штати погодилися передати Ізраїлю протиракетні системи.
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