"Хезболла" випустила по Ізраїлю снаряди і загадкову повітряну ціль, - ЦАХАЛ

Зазначається, що ввечері у суботу в районі Верхньої Галілеї під час сирен тривоги о 23:22, було виявлено приблизно 25 снарядів, які летіли з Лівану на ізраїльську територію. Частина снарядів була перехоплена, а решта впала на відкритій місцевості.

Крім того, після сирен, що пролунали між 23:27 і 23:28 у районі Верхньої Галілеї, було виявлено приблизно 15 снарядів, які пролетіли з Лівану на територію Ізраїлю. Частина снарядів була перехоплена, а решта впала на відкритій місцевості.

Також ЦАХАЛ перехопила підозрілу повітряну ціль, що перетнула кордон Лівану та Ізраїлю в прибережному районі міста Нахарія.