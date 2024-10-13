"Хезболла" выпустила по Израилю снаряды и загадочную воздушную цель, - ЦАХАЛ

Отмечается, что вечером в субботу в районе Верхней Галилеи во время сирен тревоги в 23:22, было обнаружено примерно 25 снарядов, которые летели из Ливана на израильскую территорию. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности.

Кроме того, после сирен, прозвучавших между 23:27 и 23:28 в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 15 снарядов, которые пролетели из Ливана на территорию Израиля. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности.

Также ЦАХАЛ перехватила подозрительную воздушную цель, пересекшую границу Ливана и Израиля в прибрежном районе города Нахария.