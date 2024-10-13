"Хезболла" выпустила по Израилю снаряды и загадочную воздушную цель, - ЦАХАЛ

Боевики группировки "Хезболла" обстреляли территорию Израиля десятками снарядов. Часть целей была перехвачена ПВО, остальные упали на открытой местности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что вечером в субботу в районе Верхней Галилеи во время сирен тревоги в 23:22, было обнаружено примерно 25 снарядов, которые летели из Ливана на израильскую территорию. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности.
Кроме того, после сирен, прозвучавших между 23:27 и 23:28 в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 15 снарядов, которые пролетели из Ливана на территорию Израиля. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности.
Также ЦАХАЛ перехватила подозрительную воздушную цель, пересекшую границу Ливана и Израиля в прибрежном районе города Нахария.
С октября 2023 года, когда террористы ХАМАС устроили масштабное нападение на Израиль из Сектора Газа, между израильской армией и подконтрольной Ирану группировкой "Хезболла" разгорелась настоящая региональная война. ЦАХАЛ и боевики регулярно обмениваются обстрелами территорий своих стран.
После ликвидации армией Израиля ряда руководителей "Хезболлы", обстрелы приобрели новый масштаб. С 1 октября израильская армия проводит военную операцию на территории Ливана, целью которой является отодвинуть террористов от смежной границы.
Террористы в ответ ежедневно атакуют Израиль сотнями снарядов и ракет.
Соединенные Штаты согласились передать Израилю противоракетные системы.
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