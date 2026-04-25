"Хезболла" відкидає перемир'я з Ізраїлем, бо у Лівані продовжуються бої

"Безглузде перемир’я"

У четвер президент США Дональд Трамп оголосив про тритижневе продовження перемир’я після зустрічі з послами Ізраїлю та Лівану в Білому домі. Попередня угода мала закінчитися в неділю.

Однак депутат парламенту від "Хезболли" Алі Файяд заявив, що "перемир’я є безглуздим через наполегливість Ізраїлю на ворожих діях, включаючи вбивства, обстріли і стрілянину", а також через руйнування сіл і міст на півдні.

"Кожна ізраїльська атака дає опору право на пропорційну відповідь", - додав він.

"Хезболла" не є стороною угоди про перемир’я і рішуче заперечує проти прямих контактів Лівану з Ізраїлем.

Жертви та збитий дрон

У п’ятницю, 24 квітня, ізраїльський авіаудар по південному ліванському селі Тулін забрав життя двох людей, повідомило міністерство охорони здоров’я Лівану. "Хезболла" заявила, що збила ізраїльський безпілотник Hermes 450 за допомогою ракети "земля-повітря". Ізраїльська армія підтвердила факт збиття дрона.

Протягом дня над Бейрутом кружляв ізраїльський безпілотник, повідомляють кореспонденти Reuters.

Буферна зона та попередження

Угода від 16 квітня не вимагає виведення ізраїльських військ з поясу південного Лівану, захопленого під час війни. Зона простягається на 5-10 км углиб ліванської території. Ізраїль заявляє, що буферна зона потрібна для захисту півночі країни від атак "Хезболли".

Військові Ізраїлю попередили жителів південного міста Дейр-Амес негайно покинути свої домівки, заявивши про плани діяти проти "діяльності "Хезболли" там. Це перше подібне попередження з моменту набрання чинності перемир’я 16 квітня.