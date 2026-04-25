Макрон закликав Європу прокинутись через спільну позицію США, РФ та Китаю
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа опинилася в "унікальному моменті", коли лідери США, Росії та Китаю виступають єдиним фронтом проти європейських інтересів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
"Америка понад усе" - не характер Трампа, а стратегія
Макрон наголосив, що політика "Америка понад усе" не є особистою рисою Дональда Трампа, а довгостроковою стратегією США.
"Ми повинні тверезо дивитися на стратегію США… Це не просто характер чи поведінка Трампа. Сполучені Штати, я б сказав, уже 15 років вирішили, що головне питання - це Америка. Друге - це Китай. Їхні стратегії просто не ставлять європейські інтереси в центр", - заявив він.
Китай "вбиває" європейську промисловість
Особливо різко Макрон висловився щодо Китаю. За його словами, Пекін буквально знищує європейську промисловість.
"Китай вбиває велику частину європейської промисловості - і ми явно надто повільно це усвідомлюємо. Подивіться на автомобільну промисловість та верстатобудування. Китай демонструє справжню лавину. Минулого року вони знищили 250 000 робочих місць у Німеччині", - сказав французький президент.
Він додав, що Франція постраждала менше, оскільки "деіндустріалізувалася" в цих секторах десятиліттями раніше.
Європа надто наївна та відкрита
Макрон критикував європейське регулювання, яке, на відміну від американського та китайського, не захищає національних гравців.
"Китай і США мають регулювання - але це регулювання сприяє їхнім національним гравцям. Найчастіше наше регулювання є тягарем для європейських гравців, і ми надто наївні та надто відкриті до неєвропейських", - зазначив він.
"Найвищий час прокинутися"
Підсумовуючи, Макрон закликав Європу до дії:
"Не варто недооцінювати, що це унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю виступають проти європейців. Це правильний момент для нас – прокинутися", - заявив він.
18 квітня на півдні Лівану, на другий день перемир’я з Ізраїлем, стався напад на миротворців ООН. Загинув французький військовий, ще кілька отримали поранення. Інцидент стався невдовзі після того, як Ізраїль і Ліван домовилися про тимчасове припинення вогню за посередництва США.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголосив, що ці домовленості не впливають на операції проти "Хезболли". 17 квітня сторони офіційно погодили 10-денне перемир’я, однак ситуація в регіоні залишається нестабільною.
Паралельно Європа стикається з торговельним тиском з боку Китаю. Єврокомісія нещодавно запровадила антисубсидійні мита на китайські електромобілі, на що Пекін відповів розслідуванням проти європейських компаній.
США під адміністрацією Дональда Трампа активізували політику "Америка понад усе", запровадивши мита на європейські товари.