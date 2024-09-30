"Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю, ЦАХАЛ знищила пускову установку терористів

В неділю, 29 вересня, "Хезболла" випустила снаряди по Ізраїлю в напрямку району Сде Еліезер. У відповідь ЦАХАЛ знищила установку бойовиків, з якої відбувся пуск.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.
Зазначається, що з полудня неділі винищувачі ЦАХАЛу вдарили по десятках об'єктів терористичної організації "Хезболла" на всій території Лівану.
Зокрема, удари завдано по пускових установках, націлених на ізраїльську територію, будівлі, в яких зберігалася зброя, а також об'єкти терористичної інфраструктури, що використовуються "Хезболлою" для терористичної діяльності проти Ізраїлю.
Також ввечері у Хайфі та прилеглих районах на півночі Ізраїлю пролунали сирени. Згодом система ППО успішно перехопила снаряд, що летів з Лівану на ізраїльську територію.
За останні кілька місяців терористи ліванського угруповання "Хезболла" за допомогою Ірану, почали активно обстрілювати північні райони Ізраїлю. Це спричинило масову евакуацію ізраїльтян, а також удари ЦАХАЛ у відповідь по південних районах Лівану.
У суботу Ізраїль завдав серію ударів по Лівану, внаслідок чого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.
У відповідь Іран пригрозив "знищити" Ізраїль.
У США стурбовані ризиком повномасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" та лобіюють дипломатичне вирішення конфлікту.
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