"Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю, ЦАХАЛ знищила пускову установку терористів

Зазначається, що з полудня неділі винищувачі ЦАХАЛу вдарили по десятках об'єктів терористичної організації "Хезболла" на всій території Лівану.

Зокрема, удари завдано по пускових установках, націлених на ізраїльську територію, будівлі, в яких зберігалася зброя, а також об'єкти терористичної інфраструктури, що використовуються "Хезболлою" для терористичної діяльності проти Ізраїлю.

Також ввечері у Хайфі та прилеглих районах на півночі Ізраїлю пролунали сирени. Згодом система ППО успішно перехопила снаряд, що летів з Лівану на ізраїльську територію.