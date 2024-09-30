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"Хезболла" обстреляла север Израиля, ЦАХАЛ уничтожила пусковую установку террористов

Фото: израильские военные уничтожили пусковую установку террористов "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воскресенье, 29 сентября, "Хезболла" выпустила снаряды по Израилю в направлении района Сде Элиэзер. В ответ ЦАХАЛ уничтожила пусковую установку боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Отмечается, что с полудня воскресенья истребители ЦАХАЛа ударили по десяткам объектов террористической организации "Хезболла" на всей территории Ливана.

В частности, удары нанесены по пусковым установкам, нацеленным на израильскую территорию, зданиям, в которых хранилось оружие, а также объектам террористической инфраструктуры, которые "Хезболла" использует для террористической деятельности против Израиля.

Также вечером в Хайфе и прилегающих районах на севере Израиля прозвучали сирены. Позже система ПВО успешно перехватила снаряд, летевший из Ливана на израильскую территорию.

Риск масштабной войны между Израилем и Ливаном

За последние несколько месяцев террористы ливанской группировки "Хезболла" с помощью Ирана, начали активно обстреливать северные районы Израиля. Это повлекло массовую эвакуацию израильтян, а также ответные удары ЦАХАЛ по южным районам Ливана.

В субботу Израиль нанес серию ударов по Ливану, в результате чего был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

В ответ Иран пригрозил "уничтожить" Израиль.

В США обеспокоены риском полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой" и лоббируют дипломатическое решение конфликта.

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Ливан