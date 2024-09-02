"Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю, ЦАХАЛ відповіла ударами по об'єктах терористів

Зазначається, що 1 вересня в районі Кфар-Юваля на півночі Ізраїлю впав снаряд. Внаслідок атаки поранень середньої тяжкості зазнав солдат-резервіст ЦАХАЛу та цивільна особа.

Ввечері військові виявили близько 20 снарядів, що залетіли з Лівану на територію Ізраїлю. Деякі з них були перехоплені, а деякі впали у кількох районах країни. Про постраждалих не повідомляється.

Атаки Ізраїлю у відповідь

Впродовж минулої доби ЦАХАЛ завдала удару по пускових установках "Хезболли" в районі Айта аш-Шаб на півдні Лівану, звідки вчора були випущені снаряди в бік Західної Галілеї. Військові оприлюднили відео ударів:

Також ізраїльська армія завдала удару по пусковій установці терористів і військовій інфраструктурі в районі Бінт-Джбейла на півдні Лівану.

Крім того, за минулу добу ЦАХАЛ завдав ударів по військових об'єктах "Хезболли" в районах Бейт-Ліф, Тайібе і Одайсех на півдні Лівану.

Крім того, артилерія ЦАХАЛу обстріляла райони Кфарчуба і Чебаа на півдні Лівану.