"Хезболла" обстреляла север Израиля, ЦАХАЛ ответила ударами по объектам террористов

Отмечается, что 1 сентября в районе Кфар-Юваля на севере Израиля упал снаряд. В результате атаки ранения средней тяжести получил солдат-резервист ЦАХАЛа и гражданское лицо.

Вечером военные обнаружили около 20 снарядов, залетевших из Ливана на территорию Израиля. Некоторые из них были перехвачены, а некоторые упали в нескольких районах страны. О пострадавших не сообщается.

Ответные атаки Израиля

За прошедшие сутки ЦАХАЛ нанесла удар по пусковым установкам "Хезболлы" в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана, откуда вчера были выпущены снаряды в сторону Западной Галилеи. Военные обнародовали видео ударов:

Также израильская армия нанесла удар по пусковой установке террористов и военной инфраструктуре в районе Бинт-Джбейла на юге Ливана.

Кроме того, за минувшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам "Хезболлы" в районах Бейт-Лиф, Тайибе и Одайсех на юге Ливана.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреляла районы Кфарчуба и Чебаа на юге Ливана.