"Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю, ЦАХАЛ відповіла ударами по об'єктах терористів

Терористи угруповання "Хезболла" обстріляли північні райони Ізраїлю та поранили військовослужбовця. ЦАХАЛ відповідає новою хвилею ударів по об'єктах бойовиків на території Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що 1 вересня в районі Кфар-Юваля на півночі Ізраїлю впав снаряд. Внаслідок атаки поранень середньої тяжкості зазнав солдат-резервіст ЦАХАЛу та цивільна особа.

Ввечері військові виявили близько 20 снарядів, що залетіли з Лівану на територію Ізраїлю. Деякі з них були перехоплені, а деякі впали у кількох районах країни. Про постраждалих не повідомляється.

Атаки Ізраїлю у відповідь

Впродовж минулої доби ЦАХАЛ завдала удару по пускових установках "Хезболли" в районі Айта аш-Шаб на півдні Лівану, звідки вчора були випущені снаряди в бік Західної Галілеї. Військові оприлюднили відео ударів:

במהלך היממה האחרונה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו משגר של ארגון הטרור חיזבאללה ממנו בוצעו שיגורים לעבר הגליל המערבי במרחב עייתא א-שעב שבדרום לבנון.



במהלך היום מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים בית ליף, א-טייבה ואל-עדייסא שבדרום לבנון>> pic.twitter.com/CBPqajyDo7 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 1, 2024

Також ізраїльська армія завдала удару по пусковій установці терористів і військовій інфраструктурі в районі Бінт-Джбейла на півдні Лівану.

Крім того, за минулу добу ЦАХАЛ завдав ударів по військових об'єктах "Хезболли" в районах Бейт-Ліф, Тайібе і Одайсех на півдні Лівану.

Крім того, артилерія ЦАХАЛу обстріляла райони Кфарчуба і Чебаа на півдні Лівану.