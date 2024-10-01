"Хезболла" обстріляла Ізраїль, ЦАХАЛ перехопила БпЛА над Середземним морем

Військові Ізраїлю перехопили безпілотний літальний апарат над морем на захід від узбережжя країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії оборони Ізраїлю.
Зазначається, що система протиповітряної оборони ЦАХАЛу перехопила безпілотний літак над Середземним морем, за десятки кілометрів на захід від центрального узбережжя Ізраїлю.
В армії також додали, що напередодні ввечері з Лівану по території країни було випущено 10 ракет. Деякі цілі були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол", а інші ракети впали на відкриті місцевості.
Інформація про постраждалих відсутня.
За останні тижні суттєво почастішали обстріли між армією Ізраїлю та бойовиками ліванського угруповання "Хезболла".
В понеділок, 30 військові ЦАХАЛ створила закриту військову зону біля кордону з Ліваном.
Ліванські військові відступили від кордону з Ізраїлем.
Вночі 1 жовтня ізраїльська авіація завдала ударів по об'єктах "Хезболли" у передмісті Бейрута.
Згодом Ізраїль заявив про початок наземної операції проти "Хезболли" у Лівані.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.