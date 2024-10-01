"Хезболла" обстріляла Ізраїль, ЦАХАЛ перехопила БпЛА над Середземним морем

Зазначається, що система протиповітряної оборони ЦАХАЛу перехопила безпілотний літак над Середземним морем, за десятки кілометрів на захід від центрального узбережжя Ізраїлю.

В армії також додали, що напередодні ввечері з Лівану по території країни було випущено 10 ракет. Деякі цілі були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол", а інші ракети впали на відкриті місцевості.

Інформація про постраждалих відсутня.