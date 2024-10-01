"Хезболла" обстреляла Израиль, ЦАХАЛ перехватила БпЛА над Средиземным морем

Отмечается, что система противовоздушной обороны ЦАХАЛа перехватила беспилотный самолет над Средиземным морем, в десятках километров к западу от центрального побережья Израиля.

В армии также добавили, что накануне вечером из Ливана по территории страны было выпущено 10 ракет. Некоторые цели были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол», а другие ракеты упали на открытые местности.

Информация о пострадавших отсутствует.