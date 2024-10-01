"Хезболла" обстреляла Израиль, ЦАХАЛ перехватила БпЛА над Средиземным морем

Военные Израиля перехватили беспилотный летательный аппарат над морем к западу от побережья страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram армии обороны Израиля.
Отмечается, что система противовоздушной обороны ЦАХАЛа перехватила беспилотный самолет над Средиземным морем, в десятках километров к западу от центрального побережья Израиля.
В армии также добавили, что накануне вечером из Ливана по территории страны было выпущено 10 ракет. Некоторые цели были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол», а другие ракеты упали на открытые местности.
Информация о пострадавших отсутствует.
За последние недели существенно участились обстрелы между армией Израиля и боевиками ливанской группировки "Хезболла".
В понедельник, 30 военных ЦАХАЛ создала закрытую военную зону у границы с Ливаном.
Ливанские военные отступили от границы с Израилем.
Ночью 1 октября израильская авиация нанесла удары по объектам "Хезболлы" в пригороде Бейрута.
Впоследствии Израиль заявил о начале наземной операции против "Хезболлы" в Ливане.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.